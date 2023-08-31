Фильмы 2023
TS
Синий Жук (2023)
5.843
6.7
- Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения
- Год: 2023
- В ролях: Шоло Маридуэнья, Бруна Маркезини, Бекки Джи,
- Описание: Мексиканско-американский подросток Хайме Рейес родился и вырос в техасском городе Эль-Пасо. Как-то он шел поcле уроков в сторону дома. Рядом с ним
WEB-DL
- Жанр: комедия, ужасы, семейный, приключения
- Год: 2023
- В ролях: Ильса Салас, Хосе Мария Ниэто, Anajosé Aldrete
- Описание: Одиннадцатилетнему Томасу нравится фантастический мир, который он создал в своем воображении. Однажды мальчик случайно узнал, что его новая
BDRip
Люби снова (2023)
6.476
5.7
- Жанр: драма, мелодрама, комедия
- Год: 2023
- В ролях: Приянка Чопра Джонас, Сэм Хьюэн, Селин Дион,
- Описание: У Миры умер любимый человек. Теперь она пытается справиться с утратой и начать жизнь с чистого листа. От стресса у горюющей девушки разыгрался
WEB-DL
- Жанр: триллер
- Год: 2023
- В ролях: Тайлер Коул, Моник Розарио, Дженнифер Болл,
- Описание: Девушка очнулась и увидела, что находится в заброшенном пикапе, к которому ее кто-то приковал наручниками и посадил на длинную цепь. Вокруг молодой
WEB-DL
Кратер (2023)
5.791
5.3
- Жанр: фантастика, драма, приключения, семейный
- Год: 2023
- В ролях: Айзиа Расселл-Бэйли, Маккенна Грейс, Билли
- Описание: В середине XXIII века Луна стала сырьевой базой для землян, которые хотели ее колонизировать, но что-то пошло не так. Шахтеров отправляют на Луну,
WEB-DL
- Жанр: драма
- Год: 2023
- В ролях: Тами Роман, Реми Ма, Стиви Бэггс мл., Danielle
- Описание: Мать 10-летней Кэмерон серьезно заболела, пoсле чего в их дом приехала тетя Мия, которая забрала к себе племянницу и стала заботиться о ней. Девочка
WEB-DL, WEBRip
- Жанр: боевик, триллер, драма
- Год: 2023
- В ролях: Агнешка Гроховска, Adrian Delikta, Дариуш
- Описание: Нина живет в Варшаве. Раньше она была спецагентом, но ей пришлось инсценировать свою смерть. Только Игорь из правительства знает, кто она на самом
WEB-DL
Муравейник в штанах (2023)
5.169
4.8
- Жанр: комедия
- Год: 2023
- В ролях: Тобиаш Шефер, Козима Хенман, Моника Ошек, Том
- Описание: С тех пор, как главный персонаж комедии однажды в детстве появился на людях без трусов, его прозвали «Чарли без петуха». Он непопулярен в школе. У
WEB-DL
- Жанр: фантастика
- Год: 2023
- В ролях: Шон Эрл МакФерсон, Yasmine Alice, Ellie
- Описание: Действие научно-фантастического триллера происходит в альтернативной версии 2002 года. Это история лейтенанта Мо Харрингтона. В 1989 году он вызвался
WEB-DL
Рулетка смерти (2023)
5.758
5.5
- Жанр: триллер, драма, детектив
- Год: 2023
- В ролях: Маноло Кардона, Марибель Верду, Карла Аделл,
- Описание: Группа незнакомцев просыпается и обнаруживает, что неизвестный человек похитил их и привез в красивое и роскошное место по неопределенной причине.
Фильмы 2023 года онлайн
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